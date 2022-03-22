"العربية للتصنيع": توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التدمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، منوها إلى تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل وكافة الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد إنشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل بالتعاون بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للعربية للتصنيع، وشركة جو ورلد فارما "Go World Pharma الإيرلندية .

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل من خلال إنشاء مصنع السرنجات أحد مصانع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية كأول مصنع في مصر يوفر وينتج تكنولوجيا سحب السن لداخل السرنجة لمنع إعادة الاستخدام والحماية من السنون الحادة أثناء التداول بعد الاستخدام، موضحا أن هذا يأتي توافقا مع قرار وزارة الصحة بوقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة في جميع الجهات الحكومية لمكافحة انتشار الأمراض والفيروسات، خاصة الالتهاب الكبدي الوبائي.

وأضاف أن المصنع يستهدف إنتاج سرنجات التطعيم وسرنجات الأنسولين وسرنجات مقاس 3 و 5 سنتيمترات بنسبة تصنيع محلي 100% ، وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أننا نستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية ودول العالم، بما يمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وفي سياق متصل، قال "التراس" إن مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، موضحا أن هذا المصنع يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال الصناعي المتخصص وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة .

من جهته، أشاد السيد" Arther Gallagher" رئيس مجلس إدارة شركة جوورلد فارما ""Go World Pharma بالإمكانات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع والتي تضاهي مواصفات الجودة العالمية في مجال الصناعات الطبية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.

وأضاف أننا نتطلع لسرعة بدء تنفيذ التعاقد وتدريب الكوادر البشرية، مشيدا بمناخ الاستثمار المصري الجذاب لمزيد من أوجه التعاون والاستثمارات مستقبلا بالشراكة مع العربية للتصنيع.