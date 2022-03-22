وكيل "محلية النواب": السيسي يستخدم "تقنية الفار" في حل المشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوجد حالة من الرقابة والمتابعة على أرض الواقع لكافة المشكلات والقضايا ووضع حلول فورية لها.

وقال الحسيني، في تصريح لموقع الخليج 365، إن الرئيس السيسي خلق حالة جديدة في القيادة المصرية من خلال المتابعة على أرض الواقع، مؤكدا أن الرئيس يستخدم "تقنية الفار" من أجل معرفة الأسباب والمشاكل على أرض الواقع ويتابعها أكثر من مرة لوضع حل فوري لها، وكان آخرها الجولة التفقدية لمعرفة ارتفاع الأسعار الجمعة الماضية.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي يتابع المشروعات على أرض الواقع ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة من خلال المتابعة الحية، ويستخدم "تقنية الفار" لمعرفة أدق التفاصيل بها ويناقش المسئولين فيها.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار كان ضمن الملفات التي ناقشها المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، وكيف يمكن حلها ووضع تكبح هذه الظاهرة، مؤكدا أن أثار الحرب الروسية الأوكرانية لم تأت بعد وكل هذه الارتفاعات في الأسعار مفتعلة.

وأضاف أن هناك تدخل رئاسي وحكومي لحل هذه الأزمة من خلال تشديد الرقابة وتوفير السلع بأسعار رخصية، موضحا أن الرئيس السيسي تدخل فورا من خلال توجيهاته لتوفير السلع والمنافذ في مختلف المناطق بأسعار الجملة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن كان بمشاركة العديد من الأطياف الحزبية والسياسية في مجلسي النواب والشيوخ، موضحا أن المنتدى ناقش العديد من الملفات والقضايا الشائكة وتناولها مع عدد من وزراء الحكومة ووضع لها الحلول.

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