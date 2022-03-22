شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية دخول الجماهير استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود أمنية مكثفة في استاد القاهرة لتأمين المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال يوم الجمعة المقبل، والمؤهلة للصعود لكأس العالم، الحلم الرياضي الذي يراود المصريين.

وأعلنت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المكلفة بتأمين المباراة، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي، عن كيفية دخول الجماهير يوم المباراة، كالتالي:

بوابة آل رشدان الباب الغربي للاستاد مخصصة لدخول المقصورة الرئيسية وكبار الزوار والأولى العلوية والأولى يمين والأولى يسار البوابة الشرقية للاستاد "بوابة يوسف عباس" مخصصة لدخول الدرجة الثانية الموحدة والصحفيين والإعلاميين بوابة صلاح سالم "الباب البحري للاستاد" مخصصة للدرجة الثالثة شمال، بوابة الأوتوستراد "الباب الشرقي للاستاد" مخصصة للثلاثة يمين بوابة شارع نادي الزهور مخصصة لدخول أتوبيس اللاعبين والحكام

وأجرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بروفات باستاد القاهرة لتأمين المباراة، ثم وضعت قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

وجاء بالقائمة: "مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).- الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية و الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية دخول لفافات الورق و الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاإستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.