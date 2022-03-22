شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة يطور خدمة "الكول سنتر " للرد على استفسارات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تطوير خدمة " الكول سنتر" للرد على كافة استفسارات المواطنين وذلك على الرقم 15111.

ويقدم الكول سنتر عددا من الخدمات للمواطنين، منها الرد على كافة الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بخدمات بيت الزكاة والصدقات، والرد على استفسارات تقديم الطلبات لمستحقي الزكاة والصدقات ومعرفة الأوراق المطلوبة، والرد على الاستفسارات حول التبرعات وكيفية تقديمها للبيت.

كما يتيح " الكول سنتر" خدمة الرد على طلب الفتوى الخاصة بمسائل الزكاة والصدقات.

ويأتي ذلك في إطار رغبة بيت الزكاة والصدقات في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين بالتبرع بصدقاتهم وزكاتهم.

وسيقوم بالرد على طلبات المواطنين متخصصون من علماء الأزهر، كما أطلق بيت الزكاة والصدقات مؤخرا موقعا إلكترونيا جديدا في إطار تطوير خدماته.