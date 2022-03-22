شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: الدولة تولى اهتماما كبيرا لملف التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، عن تقديره للدور الفعال الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، معربا عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمى للأرصاد الجوية، الذى يتم الاحتفال به فى كل دول العالم، ولكن يأتى هذا العام الاحتفال فى ظل تحديات كبيرة من التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية باليوم العالمى للأرصاد الجوية، تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بمقر الهيئة، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وعدد من الشخصيات العامة المعنية بالأرصاد الجوية، والعاملين بهيئة الأرصاد.

وقال الطيار محمد منار، خلال كلمته، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم من القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية وهو ما تتم ترجمته على أرض الواقع من اختيار مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ هذا العام.

وأضاف وزير الطيران أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تولى اهتماما كبيرا لتطوير محطات الرصد الجوى وتوفير كل الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام.

وأكد أن الهيئة تقوم بدور مهم فى الملاحة الجوية والبحرية والسياحة أيضا بما يعزز السلامة وأمن الدولة وليس فقط على مستوى تقديم خدمة للمواطن المصرى.

وتابع وزير الطيران "أعلم جيدا دور الأرصاد الجوية فى خدمة نواحى كثيرة فى الدولة المصرية، لما لها من قيمة وخدمة للمجتمع المصرى"؛ وتابع "نعلم أنه لديكم الكثير من المسئوليات لما تقومون به من دور كبير لخدمة المجتمع ومؤسسات الدولة".