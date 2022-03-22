شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل طلبة مخترعين من المرحلتين الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ظهر اليوم في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الطلبة المتميزين من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من إحدى المدارس الخاصة فى شبرا.

وعرض الطلبة أمام قداسة البابا المشروعات التي قاموا بتنفيذها، من ضمنها جهاز نبضات قلب، وسيارة تعمل بالتحكم عن بعد مع إدماج نظام استشعار للدخان، ونموذج أولي لدائرة أعمدة الإنارة، وحزام الأمان من كورونا.

وجاري تطوير المشروعات المذكورة لتتحول إلى أجهزة ذكية Smart devices تمهيدًا لمشاركتهم في المعرض العلمي لجامعة عين شمس.

وحرص قداسته على تشجيع الطلبة ونصحهم بالاستمرار والقراءة كثيرًا في كافة المجالات، مقدمًا الشكر للمدرسين وأولياء أمور الطلبة.