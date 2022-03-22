شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل باليوم العالمى للمياه بشعار "المياه الجوفية لجعل غير المرئى مرئیا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للمياه، والذى يوافق 22 مارس من كل عام، و بدأ الاحتفال به منذ عام 1992 باليوم العالمى للمياه، والذى يرتكز على أهمية المياه العذبة، كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية وينصب التركيز الأساسى لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذى يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحى للجميع مع حلول 2030.

ويركز موضوع الیوم العالمى للمياه هذا العام على المياه الجوفية تحت شعار "المياه الجوفية لجعل غير المرئى مرئیا" والتى تتمحور حول أن فكرة المياه الجوفية لا تظهر للعیان، ولكن تأثیرھا یظھر فى كل مكان.

تعود فكرة هذه اليوم الدولى إلى عام 1992، وهو العام الذى عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية فى العاصمة الأرجنتينية ريو دى جانيرو، وفى نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة قرارها الذى أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه.