شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: المالية وافقت على توفير درجات لتثبيت أطباء بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن لقاء الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب فبراير الماضى، بحضور اللواء دكتور إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قد أسفر عن موافقة وزير المالية بتوفير درجات مالية للتثبيت على الموازنة للأطباء البيطريين بالشرقية.

وأشارت النقابة فى بيان، إلى أن الموافقة جاءت استجابة من وزير المالية لمخاطبة محافظ الشرقية بتاريخ 13 فبراير 2022 بناءً على مطالبة نقيب عام الأطباء البيطريين لتمويل الدرجات المالية اللازمة للأطباء البيطريين بالشرقية الحاصلين على أحكام بالتثبيت للعاملين ضمن صندوق المجازر و كذلك تثبيت الزملاء ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح سليم، أن موافقة وزير المالية على تمويل الدرجات المالية للتثبيت على الموازنة جاءت بخطاب المالية الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 بالموافقة على تمويل 100 درجة، هو الأمر الذي انتهى بايجابية الرد مع استكمال كافة الاجراءات الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن زيارته ومدير مديرية الشرقية للمحافظ قد تناولت عددا من الملفات، منها ملف تثبيت الأطباء العاملين ضمن صندوق المجازر و كذلك تثبيت العاملين بعقود فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة مشاكل الأطباء البيطريين بالمحافظة.

وتقدم النقيب العام ومجلس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على جهوده وتعاونه والوفاء بما وعد به لحل مشاكل الأطباء البيطريين التي عرضت عليه .