شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: قمة المناخ المرتقبة ستكون فرصة لإظهار مصر الجديدة فى أبهى صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار شعار "الانذار المبكر والعمل المبكر"، وسط تحديات كبيرة بما يواجهة من تغيرات مناخية.

وأضحت ياسمين فؤاد، خلال كلمته بالاحتفالية المقامة اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الأرصاد الجوية بمناسبة، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تحت شعار شعار "الانذار المبكر والعمل المبكر"، أن هناك فرق بين الطقس والمناخ على المستوى التعريفي فقط ولكن طبيعة العمل واحدة.

وقالت وزيرة البيئة، إن هيئة الأرصاد وجهاز شئون البيئة في تعاون مستمر على مدار العهود السابقة، ليس فقط هذه الفترة التي تم فيها التجهيز والإعداد للقمة المناخية، وتابعت:" وجود هيئة الأرصاد الجوية وجهاز شئون البيئة هي أدوات قوية للدولة المصرية في مواجهة التغيرات".

وأضافت وزيرة البيئة، أن قمة المناخ المرتقب أن تستضيفها مصر نهاية العام الجاري، ستكون فرصة لإظهار مصر الجديدة في أبهى صورها بمشروعاتها وشبابها، وأيضا استعراض لكافة الجهود التي تجريها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.