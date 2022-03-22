شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يستقبل وفدًا من طلاب جامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء وفداً من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وذلك بالمقر الرئيسى للمركز.

تأتي هذه الزيارة في إطار دور مركز المعلومات المحوري فكرياً وبحثياً، باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية، والذي يشهد ترسيخاً لعهدٍ جديدٍ، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التي أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تأتي الزيارة أيضاً في إطار دوره المجتمعي، وإيمانه بأهمية ترسيخ وتعزيز آليات التكامل والتعاون وفتح قنوات تواصل مستمر مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء وتفعيل شراكات حقيقية معها بما يخدم في المقام الأول خُطط الدولة المصرية التنموية ويُلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وخلال فعاليات الزيارة تم إطلاع وفد الجامعة على رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسة، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومهام عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات عمله المتعددة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار بمصر.

وتم اصطحاب وفد الجامعة في جولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، وفي مقدمتها مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات، وفي نهاية اللقاء أشاد وفد الجامعة بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير في مختلف المجالات لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يُمثل مركز فكر الحكومة المصرية، قد جاء ضمن أفضل 20 مركز على مستوى العالم استجابةً لجائحة "كوفيد-19" لعام 2020، كما احتل المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 30 من بين 73 مركزاً حكومياً على مستوى العالم.

كما حاز المركز على عدد من الجوائز والشهادات مؤخراً منها الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفي، وشهادة " ملتزمون بالتميز" من المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسي، كما حصد المركز 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة "درع الحكومة الذكية العربية" في دورته الـ 16 لعام 2021 كأول مؤسسة مصرية تحصد هذا العدد من الجوائز في دورةٍ واحدة.