شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي بالتعامل مع بلاغات واردة للوزارة في عدد من المحافظات، وعلي الفور قام فريق أطفال وكبار بلا مأوي "وحدة جنوب القاهرة" بإنقاذ المواطنة ز.أ 60 عامًا من محافظة قنا، حيث قابلها الفريق بمنطقة الملك الصالح، وتم إيداعها بدار قنطار الخير بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والكشوفات الطبية.

كما قام الفريق بإنقاذ المواطنة" ع.س.ع "من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إيداعها بدار مريم لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقام فريق أطفال وكبار بلا مأوي "وحدة جنوب الجيزة" بإنقاذ م.س 30 عاما، ونقلها لدار رعاية بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، كما قام الفريق أيضًا بإيداع الطفل م.س 14 عامًا بدور التربية بالجيزة.

وفي الإسكندرية قام فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالإسكندرية بإنقاذ المواطن أ.ط 53 عاما، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن كان متواجدا بالشارع منذ 5 سنوات بعد أن انفصل عن زوجته وإصابته بالقدم اليمني نتيجة لحادث مما أدي لعدم قدرته علي العمل، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح عدم وجود اشتباه كورونا وتم تحويله لاحدي دور الرعاية.

وفي الشرقية قام الفريق بإنقاذ المواطن ع.ع 45 عامًا متواجدا بمقلب الزبالة بالمنشية، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن من إحدى مدن الصعيد، كان يمتهن مسح الأحذية، وكان يقيم في غرفة بأحد المنازل، ويعاني من ورم في جسمه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداعه بمجمع رعاية الاطفال والكبار بلا مأوي

وفي السويس قام فريق أطفال وكبار بل امأوي بإنقاذ المواطن أ.ع 46 عامًا، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن مقيم بالشارع منذ 10 سنوات بسبب مشكلات عائلية واقتصادية وهو يعمل في جمع الخردة وورق الكارتون، تم عمل مقابلة معه وإقناعه بالإقامة في دار الكبار بلا مأوي بالسويس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء الفحوصات الطبية بمستشفي السويس، كما قام الفريق بإنقاذ الطفلة ن.9 سنوات بمنطقة الصباح وهي متواجدة بالشارع بسبب العنف من جانب الأم وإجبارها علي التسول وعدم وجود أوراق ثبوتية للطفلة، وعدم التحاقها بالتعليم وعلي الفور قام الفريق بإيداع الطفلة بدار الأمل للفتيات.

كما نجح فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالمنوفية في تحقيق الدمج الأسري للطفلين أ.ح 10 سنوات ون.ح 9 سنوات ، تم مقابلتهما عند محطة قطارات طنطا، وتبين من دراسة الحالة أن الطفلين تركا المنزل بسبب قسوة الأب في التعامل معهما، تم التواصل مع الأب، وعقد جلسة معهما وفي النهاية تم استلام الأطفال والتعهد بحسن التربية وعدم ضربهما مرة أخري.

وفي أسيوط قام الفريق بإنقاذ المواطن ع.م ، ويعاني من اضطرابات نفسية وإهمال من الأسرة أدي لتواجده بالشارع، وهو من مركز أبو تيج، حيث قام الفريق بعمل خطة تدخل مهني للتعامل مع الحالة وتم إيداعه بدار الرعاية الاجتماعية للكبار بلا مأوي، كما قام الفريق بإنقاذ الطفل أ.ا في الصف الأول الإعدادي هرب من المنزل من سوهاج وذهب لمحافظة أسيوط، وتم رصد الطفل من خلال البحث الميداني للفريق، وتم التعامل مع الطفل من خلال الأنشطة الترفيهية لكسر حاجز الخوف وإقناعه بالإقامة في دار الرعاية والحماية من مخاطر الشارع، وبعد ذلك تم التواصل مع الأسرة وعمل زيارة منزلية للأسرة، وتم عمل جلسات بخطورة الشارع وخطورة تسرب الطفل من التعليم والمنزل وتم عمل زيارة لمدرسة الطفل والتمهيد لعودة الطفل للمدرسة والالتحاق بالامتحانات، وتم عمل دمج أسري للطفل.