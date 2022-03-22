شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة لإحياء شهر رمضان فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد 3 أئمة جدد إلى دولة البرازيل لإحياء ليالى شهر رمضان 1443هـ؛ ليصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل 61 موفدًا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الموفدين هم :

1. أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين - الدقهلية - البرازيل

2. محمد السعيد عبد المطلب خلف الله - الغربية - البرازيل

3. محمود سليمان السيد عبد الصمد - الجيزة - البرازيل

وشددت الوزارة على الموفدين ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.