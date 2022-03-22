شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة لإحياء شهر رمضان فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد 3 أئمة جدد إلى دولة البرازيل لإحياء ليالى شهر رمضان 1443هـ؛ ليصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل 61 موفدًا.
وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الموفدين هم :
1. أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين - الدقهلية - البرازيل
2. محمد السعيد عبد المطلب خلف الله - الغربية - البرازيل
3. محمود سليمان السيد عبد الصمد - الجيزة - البرازيل
وشددت الوزارة على الموفدين ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.
1. حسني السيد أحمد يوسف قنا قارئ
2. خالد رجب عبد اللطيف محمود غانم بني سويف قارئ
3. شعبان قرني عبدالجواد والي بني سويف قارئ
4. أحمد إسماعيل الدمرداش إسماعيل الدقهلية قارئ
5. يحيى محمد عبدالرحمن الباز الدقهلية قارئ
6. مصطفى السيد عبدالنبي محمود الجيزة قارئ
واثنين إلى إيطاليا ، وهما :
1. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط قارئ
2. إسلام محمد إبراهيم أحمد نوح الدقهلية قارئ
وتعديل إيفاد اثنين من أوكرانيا إلى إيطاليا ، وهما :
1. محمود أحمد السعيد عبدالحفيظ الجيزة قارئ
2. محمد عبدالله باهي والي البحيرة قارئ