شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: لجنة مشكلة وخطة لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد منار عنبة، وزير الطيران، إن جميع الأجهزة في مصر تعمل على قدم وساق لاستضافة مؤتمر قمة المناخ بحيث يظهر بشكل يليق بمصر.

جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، باليوم العالمى للأرصاد الجوية، تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بمقر الهيئة، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وعدد من الشخصيات العامة المعنية بالأرصاد الجوية، والعاملين بهيئة الأرصاد.

وأضاف وزير الطيران، أن هناك لجنة مشكلة من أجهزة الدولة المختلفة ومن الجهات التابعة لوزارة الطيران منها مصر للطيران والقابضة للمطارات وهيئة الأرصاد للاستعداد للمؤتمر، مشيرا إلى أن هناك خطة لنقل الوفود المشاركة، والتي من المقدر أن تصل إلى نحو 40 الف مشترك.

وأشار عنبة إلى أنه تم الاتفاق علي عمل مركز تجميع للوفود القادمة من جهات مختلفة لنقلها إلى مطار القاهرة أو شرم الشيخ.