شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": الموازنة العامة الجديدة انضباطية وبها حوافز تشجيعية لكافة الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، هي موازنة انضباطية، موضحة أن الدولة تعرضت لهذه الأزمات في السابق مثل ما حدث في جائحة كورونا، ونظراً لوجودة سيناريوهات بديلة قمنا بوضع حزمة تحفيزية بمئات المليارات من أجل مراعاة كافة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات إلى جانب دعم السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأضافت "سارة عيد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها، يأتي من أجل طمأنة المستثمر، وتابعت: "الاقتصاد المصرى تمكن من تجاوز العديد من الأزمات وحول المحنة إلى منحة، وحققت الدولة أعلى مدل نمو وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة التي حققت نمو خلال جائحة كورونا.

وأكدت "سارة عيد"، أن قرارات الانضباط المالى في الإنفاق الحكومة التي أقرتها الحكومة اليوم تم اتخاذها قبل ذلك لمواجهة جائحة كورونا، وأثبتنا نجاح بها، موضحة أن الدولة تضمن للمواطنين توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، وحزمة من التحفيزات للفئات المختلفة.