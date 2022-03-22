شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسبريس" البريطانية: مفاعل "تشيرنوبل" فى حالة تأهب إشعاعى مع اندلاع 7 حرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه تم وضع محطة تشيرنوبل النووية فى حالة تأهب بعد اندلاع حرائق غابات متعددة بالقرب من المحطة، مما أثار مخاوف من "انتشار الدخان الإشعاعي" فى أعقاب هجوم روسى مشتبه به.

وأضافت أنه يُعتقد أن ما يصل إلى سبع حرائق غابات اندلعت نتيجة إما القصف الروسى أو الحرق المتعمد، وفقًا للبرلمان الأوكراني.

وقالت أوكرانيا إن الحرائق كانت "مشتعلة دون رادع" فى المنطقة الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية، ووفقًا للخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة، فقد أثار هذا مخاوف من أن "الدخان الإشعاعى قد ينتشر".

يأتى ذلك بعد أن حذرت إدارة المخابرات الأوكرانية من أن موسكو تخطط لشن هجوم على محطة تشرنوبل.

وأعربت الوكالة الدولة للطاقة الذرية، عن قلقها إزاء الانقطاع المفاجئ للبيانات من محطة تشيرنوبل النووية، موضحة أن أسباب وقف تدفق البيانات من تشيرنوبل غير واضحة حتى الآن.

وتزداد المعاناة التى يواجهها سكان مدن أوكرانيا التى تتعرض لـ القصف الروسى، حيث أشارت تقارير إلى أن الآلاف محاصرون فى بعض المدن بدون غذاء أو مياه نظيفة للشرب، ويعتمدون على المساعدات، فيما تزداد أعداد اللاجئين بشكل كبير.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك مخاوف متزايدة من أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها أوكرانيا، والتى تركت عشرات الآلاف بدون غذاء أو ماء أو كهرباء أو تدفئة فى مدن الجنوب المحاصرة وغيرها.