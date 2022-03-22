شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأرصاد: طورنا منظومة ومحطات الرصد الجوى لمجابهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام طاحون، رئيس هيئة الأرصاد، إن احتفالية الهيئة باليوم العالمى للأرصاد الجوية، يأتى هذا العام في ظل تغيرات مناخية حادة وملحوظة، يتضح تأثيرها على الأجواء المناخية وما يشهده من تغيرات سريعة.

جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، باليوم العالمى للأرصاد الجوية ، تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمقر الهيئة، بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وعدد من الشخصيات العامة المعنية بالأرصاد الجوية، والعاملين بهيئة الأرصاد.

وأضاف "طاحون"، أن احتفال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يأتي هذا العام تحت شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر" بهدف اختبار جاهزية الدول واستعداداها لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة ومحطات الرصد الجوي، حتى تكون على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة لتوفير كافة الرصدات الجوية والمناخية لمرافق الدولة.

وأكد أن هناك تنسيق كامل بين كافة قطاعات الدولة، من خلال تضافر الجهود من أجل التأهب للتغيرات المناخية الحادة التي يعيشها العالم، مؤكدا "دأبت الهيئة تحت مظلة وزارة الطيران على تعزيز منظومة الإنذار المبكر بداية من منظومة الرصد وغيرها وآن الأوان لتضافر كافة جهود الدولة لمجابهة التغيرات المناخية ".