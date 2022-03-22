شكرا لقرائتكم خبر عن حفل استعراضى لفرقة رضا وفريق أنغام الشباب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن الحفل الغنائي والاستعراضي الذي قدمه فريق أنغام الشباب "لايف تيم" باقة من الأغاني الوطنية لعدد من فناني مصر إلى جانب ميدلي وطني تم عرضه في العديد من المؤتمرات والمناسبات الرئاسية، كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية عدد من الأغاني الفلكلورية والعروض الاستعراضية والتي نالت جميعها استحسان وإعجاب الطلاب وتفاعلوا معها، ومن هذه الأغاني "حلاوة شمسنا"، و"الأقصر بلدنا"، و"إسكندرية"، و"غريب الدار"، و"سماح النوبة".
وتحرص جامعة القاهرة على فتح المجال لأنشطة الأسر الطلابية ومنها أسرة "من أجل مصر" من أجل تنمية الوعى والحس الفنى لدى طلاب الجامعة، وتعريفهم بالتراث والفلكلور الفنى، والترابط بين الفن والحياة الاجتماعية بشكل عام، ودوره فى السمو والارتقاء بالإنسان، وتهذيب الذوق العام، والحفاظ على ذاكرة المجتمع، كما أنه يُعد وسيلة للتغيير الاجتماعى، وبالتالى يكون له آثارًا إيجابية على الحياة الشخصية خاصة، والمجتمع عامة.