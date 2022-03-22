شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إرميا: الأم المصرية مدرسة الوطنية الممتدة عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى أن محبة الأم محبة بلا حدود وتضحى بحياتها، وأن محبتها تبنى كل ما هو إيجابى وتبث الثقة فى نفوس الجميع وتغير المستقبل.

وقال نيافة الأنبا إرميا - فى تصريح له بمناسبة الاحتفال بعيد الأم - إن الأم المصرية هى عمود أساسى للأسرة بل هى الوتد الحقيقى الداعم للتنمية المجتمعية، فهي الأم والزوجة والأبنة والجدة والتى ساهمت بتضحياتها في بناء دولة 30 يونيو والجمهورية الجديدة.

وتابع قائلا إن المرأة المصرية تقدمت الصفوف وقدمت الشهداء الذين ناضلوا وكافحوا قوى الشر، فهى الأم والزوجة التى دبرت الأمور من أجل العبور بالمحن العائلية والاقتصادية وهى التى تنسج بمجهودها خطط التدبير في مواجهة التحديات الاقتصادية الماضية والحالية، فالمرأة والسيدة المصرية هى وقود الحياة وعين المستقبل والينبوع الذى تنفجر منه جميع عواطف الخير والإحسان في الأرض، فالأم هى التى تصنع الأمة.

ونوه رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي إلى أن محبة الأم تتخطي الصعاب، ضاربا مثلا بوالدة المخترع توماس اديسون عندما كان مرفوضا في مدرسته، وأرسلوا لها خطابا يفيد بأن ابنها مختل عقليا، ولم تخبر ابنها الصغير بما جاء فى الخطاب، لكنها كانت هى التى تعلمه وتتعب معه إلى أن أصبح من أعظم المخترعين على مدى التاريخ.

وتابع قائلا أقدم التهنئة لكل أم فى مصر فاليوم هو يوم العرفان والحب الفياض والأم هى رمز العطاء غير المحدود فهى تعطى ولا تنتظر أن تأخذ مقابل هذا العطاء.