شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الرسمية الدولية تطالب الآباء بمتابعة البريد الإلكترونى لتحديد موعد الإنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء أمور الأطفال المتقدمين للعام الدراسى المقبل على مرحلة رياض الأطفال بمتابعة البريد الإلكترونى، الذى تم تسجيله أثناء التقديم لمعرفة موعد وتاريخ الإنترفيو الذى يتم فيه مقابلة الطفل قبل موعد إجراء المفاضلة فى الاختيار.

وكانت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، فتحت باب التقدم للعام الدراسى المقبل خلال الفترة من 1 فبراير الماضى حتى 7 مارس الجارى، وشملت فرص التقدم للعام الدراسى المقبل المدارس الدولية الحكومية فى فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

وتشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.