شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلقى كلمة فى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للاحتفال بيوم المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، كلمة بعد قليل، خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمى للمياه لعام 2022.

ويحتفل العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمى للمياه، والذى يوافق 22 مارس من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1992 باليوم العالمى للمياه، والذى يرتكز على أهمية المياه العذبة، حيث يتعذر مليارات فرد فى الحصار على المياه الصالحة للشرب، كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ اجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، وينصب التركيز الأساسى لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذى يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.

ويركز موضوع الیوم العالمي للمیاه هذا العام على المياه الجوفية تحت شعار "المياه الجوفية لجعل غير المرئي مرئیا" والتي تتمحور حول أن فكرة المياه الجوفية لا تظھر للعیان، ولكن تأثیرھا یظھر في كل مكان.

تعود فكرة هذه اليوم الدولي إلى عام 1992، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو، وفي نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة قرارها الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه.