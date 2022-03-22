شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية لسفير السويد: الدولة تقوم بدور ضخم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد فى مصر.
وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "إن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، نتيجة الصراعات العالمية، كما تشهد الدولة المصرية خطوات جادة في دعم العمل التنموي الأهلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا".
ومن جانبه، أشار السفير السويدي إلى مدى احتياج بلاده إلى العمل على دعم قيم الحوار والدمج المجتمعي، تحديدًا في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به أوروبا، بسبب نزوح وتنوع اللاجئين من مختلف الثقافات والجنسيات، كما أشاد هوكان بخبرة الهيئة الإنجيلية ونشاطها في تأصيل قيم الحوار والعيش المشترك، بجانب دورها الوطني والتنموى فى خدمة المصريين.
وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار.