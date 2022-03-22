رئيس الطائفة الإنجيلية لسفير السويد: الدولة تقوم بدور ضخم فى مواجهة التحديات الاقتصادية

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد فى مصر.

ورحب رئيس الإنجيلية بالسفير السويدى، وقدم عرضًا سريعا لنشاط الطائفة الإنجيلية والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية المختلفة، ودورها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "إن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، نتيجة الصراعات العالمية، كما تشهد الدولة المصرية خطوات جادة في دعم العمل التنموي الأهلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا".

ومن جانبه، أشار السفير السويدي إلى مدى احتياج بلاده إلى العمل على دعم قيم الحوار والدمج المجتمعي، تحديدًا في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به أوروبا، بسبب نزوح وتنوع اللاجئين من مختلف الثقافات والجنسيات، كما أشاد هوكان بخبرة الهيئة الإنجيلية ونشاطها في تأصيل قيم الحوار والعيش المشترك، بجانب دورها الوطني والتنموى فى خدمة المصريين.

وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار.