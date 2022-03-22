القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، فعاليات المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب (EBS-CT 2022)، في إطار حرصها على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة.

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة اللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والتي أعرب فيها عن ترحيبه بالوفد البريطاني والعناصر المشاركة، مؤكدًا أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب اعتمد على أسس علمية لمواجهة كافة أسباب الظاهرة.

من جهته، ألقى كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق جوي مارتن سامبثون، كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية البريطانية، مؤكدا أهمية التعاون في هذا المجال لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

كما ألقى قدسي رشيد، نائب رئيس البعثة البريطانية بجمهورية مصر العربية، كلمة أشاد فيها بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأشار إلى أهمية مكافحة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على كافة المستويات.

وتضمنت فعاليات المنتدى عددا من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية شملت التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ، والأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب، والأمن السيبراني، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين.

حضر فعاليات المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات من وزارة الداخلية وأعضاء من وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء بالإضافة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي ذلك في ضوء مساعي القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات.

وصرح العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بأن فعاليات "المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب" تأتي ضمن اتخاذ القوات المسلحة إجراءات تنفيذية بالاعتماد على أسس علمية لمجابهة كافة أسباب ظاهرة الإرهاب تضمنت تبادل للرؤى ونقل للخبرات لنخبة من المختصين والأكاديميين لكلا الجانبين المصري والبريطاني في هذا المجال.

وأضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة أن الجانب البريطاني أشاد بنجاح المنتدى وتطلعه لعقده بشكل دوري مع القوات المسلحة المصرية.