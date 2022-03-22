"شعراوي" يبحث مع محافظ القاهرة تسوية بعض مشكلات المحافظة وشركات التشييد والتعمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة.

حضر الاجتماع المهندس هشام أنور أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من رؤساء شركات المعادي والنصر والعبد للإسكان والتعمير والقومية لإدارة الأصول.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المشكلات والعقبات التي تواجه شركات النصر والمعادي والعبد للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة مع محافظة القاهرة في عدد من الأحياء والتي من بينها استخدام بعض قطع الأراضي لإقامة مشروعات قومية خدمية، وإخلاء عدد من الأراضي التي تستخدمها المحافظة وتملكها الشركات وصرف بعض المستحقات الخاصة بالمحافظة والشركات وتسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة استخراج بعض الموافقات الخاصة بإقامة بعض المشروعات في عدد من أحياء القاهرة.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي على توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتسوية أي خلافات بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية لدفع عجلة الاستثمار على أرض المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه الشركات الوطنية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين مع بعض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية وتحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح شعراوي أن الحكومة حريصة على تسوية أي مشكلات أو تشابكات قائمة بين أجهزة الدولة المختلفة في أسرع وقت ممكن والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الاستثمار.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة سعي المحافظة بصورة مستمرة لتذليل أي مشكلات أو عقبات مع الشركات المحلية أو القطاع الخاص المصري والأجنبي، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسوية وحل العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن المحافظة ترحب بتسوية وحل كل المشكلات الحالية مع شركات الإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة وفي انتظار استيفاء بعض الخطابات والمستندات للبدء في حل تلك المشكلات وتقريب وجهات النظر بين القاهرة والشركات وسداد المديونيات المستحقة للمحافظة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وسرعة الانتهاء من المشروعات التي ستنفذها الشركات خلال الفترة الحالية.

ومن جانبهم قدم رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورؤساء الشركات الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة للمساعدة في إنهاء المشكلات وتذليل العقبات الحالية وتسويتها بين المحافظة والشركات التابعة للشركة القابضة لتقوم تلك الشركات بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة والشركة القابضة لاستكمال إنهاء كافة تلك العقبات والمشكلات وسرعة استيفاء بعض المستندات والخطابات والأوراق فيما يخص المشكلات التي تم بحثها سواء من جانب الشركات أو توجيهها أولاً إلى بعض الوزارات الأخرى.