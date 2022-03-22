"الهجرة": 878 طالبًا عائدًا من أوكرانيا يخوضون امتحان "الأعلى للجامعات" لتحديد تخصصاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة عملت خلال هذه الفترة على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي، واستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا؛ من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

جاء ذلك خلال تسلم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرًا محدثًا، اليوم الثلاثاء، من السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، حول أعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا بأوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم، حيث ينتهي تسلم الأوراق الخميس المقبل 24 مارس 2022.

وأشار السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إلى أن التقرير تضمن إجمالي من تقدموا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم في مصر، ووصل عددهم إلى 878 طالبًا حتى مساء أمس، وجميع المتقدمين من طلبة الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة، موضحةً أن الطلبة المكتملة أوراقهم، سيخوضون امتحان المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التي سيستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعًا.

وأضاف عباس أن الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبًا؛ من بينهم 6 طلاب سيتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحري في الإسكندرية، وباقي الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرةً إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بكل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كل الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل ٢٤ فبراير٢٠٢٢، وإثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وشددت مكرم على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحةً أن استقبال أوراق الطلاب العائدين يجري بمقر وزارة الهجرة في المهندسين، ٩٦ شارع أحمد عرابي الدور العاشر، لمن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي.

الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (اضغط هنا)