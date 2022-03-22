3 أفلام بملايين وسيارة بنتلي.. محامي زينة يُفجر مفاجأة عن أجر عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة تفاصيل جلسة استئناف موكلته أمام محكمة الأسرة لزيادة نفقة طفليها من أحمد عز لأكثر من 60 ألف جنيه.

وقال "الدكر" في تصريحات هاتفية لمصراوي، إنه قدّم التحريات التي تثبت أجر "عز" عن ثلاثة أفلام هي العارف والجريمة وكيرة والجن بعد حصوله على تصريح بذلك من المحكمة.

وأوضح أن أجر عز عن فيلم "العارف" 4 ملايين و850 ألف جنيه، وعن "كيرة والجن" 4 ملايين و200 ألف، وعن "الجريمة" 4 ملايين جنيه.

كما قدَّم ما يثبت شرائه سيارة بنتلي ثمنها أكثر من 10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية ستذاع في رمضان المقبل.

وقررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى الفنانة زينة والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز لجلسة 24 مايو المقبل، للاطلاع.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بقبول استئناف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.