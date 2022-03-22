بسبب خلافات الميراث.. سيدة تزعم تعدي نجلها وحبسها في قسم شرطة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن ادعاء سيدة "مُسنة" بقيام نجلها "أحد أفراد الشرطة" بالتعدي عليها بالضرب بواسطة "عصا خشبية" والزعم بقيامه بحبسها يومين بأحد أقسام الشرطة.

بالفحص تبين عدم صحة ادعاءات الشاكية وتبين أن القائمة بالنشر (ربة منزل - مقيمة بمحافظة المنوفية) وأن المشكو في حقه (نجلها "أحد أفراد الشرطة") ونظراً لوجود خلافات سابقة حول الميراث بين (المشكو في حقه) وأشقائه، قاموا على إثرها بطرده من الشقة المقيم بها بمنزل العائلة، وبتاريخ 25/10/2020 صدر قرار من النيابة العامة بتمكينه وزوجته من الشقة محل النزاع، فضلاً عن وجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما انتهت بالبراءة والتصالح، كما تبين قيام "القائمة بالنشر" ببث مقطع الفيديو المشار إليه بتحريض من أنجالها لمحاولة النيل من المشكو في حقه وطرده وزوجته من منزل العائلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.