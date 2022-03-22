ضبط "طبيب مزيفة" يروج لإجرائه عمليات جراحية عبر "فيس بوك" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية بانتحال صفة "طبيب" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه المؤثم).

وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وقيامه بأنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.