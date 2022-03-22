النقض تلغي إعدام متهمين بقتل شخص ونجله وسجنهما 15 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ألغت محكمة النقض، حكمًا بالإعدام صادر بحق متهمين اثنين في واقعة مقتل مواطن ونجله في التبين.

وعدلت المحكمة حكم أول درجة من الإعدام إلى السجن المشدد 15 عامًا للمتهمين "محمود. ص"، و"حامد. أ" ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة - أول درجة - عاقبت المتهمين في وقت سابق بالإعدام شنقًا عن تهمة قتل شخص وابنه في التبين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم القتل العمد لشخصين والشروع فى قتل آخر، وحيازة بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة وبجميع آراء أعضاءها بالإعدام شنقاً لأربعة متهمين، منهم اثنين حضوريا، فطعن المتهمون أمام محكمة النقض.