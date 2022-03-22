إخماد حريق مخلفات بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شب بكمية مخلفات بطريق الفيوم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان من طريق الفيوم قبل طلعة الطريق السياحي بنحو 400 متر اتجاه ميدان الرماية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة حدائق أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات، وتم الإخماد دون إصابات مع إبلاغ جهاز حدائق اكتوبرلاتخاذ اللازم نحو المتسبب.