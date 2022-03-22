منزل مهجور وراء تصاعد الأدخنة بجوار دائري الكونيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات تصاعد الأدخنة الكثيف بجوار الطريق الدائري غرب محافظة الجيزة.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بجوار دائري الكونيسة بنطاق حي الطالبية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات داخل منزل مهجور يحمل رقم 10 بشارع سيد، زحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وأخمدوا الحريق دون امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وإبلاغ حي الطالبية لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.