ضبط صاحب مصنع في القاهرة بحوزته "مصاصات" مجهولة المصدر

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (طن عسل نحل خام - 1٫570 طن حلوى "مصاصات" – 75 كيلو جرام ليمون – 12 كيلو جرام كامينا – 70 كيلو جرام مصاصات وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها – 9 ماكينة تصنيع – 4 أسطوانات بوتاجاز – 2000 إستيكر – 3000 كرتونة فارغة "معدة للتعبئة").

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع حلويات أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بتصنيع الحلوى "مصاصات" مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد يوسف

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