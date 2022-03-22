اشتعال كابل كهرباء بجوار مقهى في كرداسة

تبين بالفحص اشتعال كابل كهرباء بجوار مقهى محمد سعيد، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

محمد يوسف

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