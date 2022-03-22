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اشتعال كابل كهرباء بجوار مقهى في كرداسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اشتعل كابل كهرباء بجوار مقهى بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر دون خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان بشارع فتحي التهامي من المعتمدية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مأمور المركز.

تبين بالفحص اشتعال كابل كهرباء بجوار مقهى محمد سعيد، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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