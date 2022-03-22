اشتعال كابل كهرباء بجوار مقهى في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
اشتعل كابل كهرباء بجوار مقهى بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر دون خسائر بشرية.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان بشارع فتحي التهامي من المعتمدية.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مأمور المركز.
تبين بالفحص اشتعال كابل كهرباء بجوار مقهى محمد سعيد، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.