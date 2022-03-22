شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1090 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعا للمرة الثالثة فى مصر اليوم الثلاثاء، حيث قفز الجرام 15 جنيها قبل قليل، بعد ارتفاع بحوالى 50 جنيها، ليصبح إجمالى صعود الذهب 65 جنيها للجرام، وذلك بعد ارتفاع حوالى 130 جنيها في تداولات أمس الاثنين، بسبب استمرار صعود الدولار في البنوك والمصارف الرسمية.

أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 934 جنيها

عيار 21 يسجل 1090 جنيها

عيار 24 يسجل 1246 جنيها

الجنيه الذهب 8720 جنيها

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن النفيسة فى الغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، إنه لا يوجد متحكم فى الأسعار بسوق الذهب لأنه يخضع لظاهرة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب والمعروض قليل كلما ارتفع السعر، لافتا إلى أن التجار يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمى فى سعر الدولار بالسوق السوداء ويتم تحديد الأسعار.

وأضاف نادى نجيب أنه لا يوجد فروق واضحة فى الأسعار لدى التجار فى المحافظات فلا مجال لوجود فارق كبير وكل يوم التجار يتابعون التغيرات فى السعر العالمى ومع المصنعين لمعرفة الأسعار، لكن قلة المعروض وزيادة الطلب تشغل السعر وترفعه بشكل جنونى.

في ذات السياق أكد إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، أن الأيام الماضية شهدت طلب مرتفع على الذهب في مصر، وذلك مع استمرار التحرك في الأسعار، مشيرا إلى أن عامل الدولار يعبر مؤثر رئيسي على تداول المعدن الأصفر في مصر، وأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيد من التطورات في الأسعار.

وأشار إلى أن السعر العالمي الآن لم يعد المؤثر الرئيسي على الذهب خاصة في فترة نشهد فيها تحرك سعر الدولار أكثر من مرة في اليوم، لذلك فإن السوق قد يلقى بعض التطورات في الأسعار، الأمر الذي يقابله زيادة في الطلب الاستثماري على الذهب.