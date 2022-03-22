شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت سعر الفينو.. الرغيف بنص جنيه والكبير بجنيه.. لايف من المخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث ”الخليج 365” لايف من أحد مخابز الفينو، لمتابعة أسعاره بعد تحديد سعره وفقا لقرار رئيس الوزراء، والذى يعمل به بداية من اليوم الثلاثاء، حيث حدد القرار سعر الخبز الفينو 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 جراما، والرغيف زنه 80 جراما بجنيه واحد.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكرر ج، من قانون حماية المنافسة.





الرغيف الـ45 جراما بـ50 قرشا وكيلو الخبز بـ11.5

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز وزن 45 جراما بـ50 قرشا، والـ65 جراما بـ75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.