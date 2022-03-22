شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية: تنسيق مصرى إماراتى لحماية الأمن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الصحف البنانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء أمس، حيث ركزت الصحف على التنسيق بين مصر والإمارات لحماية الأمن العربى.

وفى صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (اللواء) صورة تجمع الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. وقالت "إن اللقاء تضمن تأكيد مصر والإمارات على ضرورة تعظيم التنسيق والتعاون لتطوير العمل العربى المشترك وحماية الأمن القومى العربى ومواجهة التهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى".

ونقلت الصحيفة تشديد الرئيس السيسى على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أى ممارسات تسعى لزعزعة استقراره، مشيرة إلى أن اللقاء تناول عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وفى السياق ذاته، نقلت صحيفة (نداء الوطن) تغريدة لولى عهد أبو ظبى أكد فيها أنه بحث مع الرئيس السيسى العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدّات الإقليمية والدولية، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر فى ظل التحديات العالمية الجديدة، والعمل بين البلدين بما يُحقق مصالحهما والمنطقة بشكل عام.

ونشرت صحيفة (النهار) صورة من استقبال الرئيس السيسى لولى عهد أبو ظبى، مشيرة إلى تصريحات الرئيس السيسى التى أكد فيها حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى مختلف المجالات وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين البلدين.