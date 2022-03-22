شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء اسرائيل نفتالى بينت

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الاسواق، والامن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية.