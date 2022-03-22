شكرا لقرائتكم خبر عن عقد بين العربية للتصنيع وشركة أيرلندية لتصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، مؤكدا تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل، وكافة الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء هذا خلال توقيع عقد انشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل بالتعاون بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للعربية للتصنيع، وشركة جو ورلد فارما ""Go World Pharma الإيرلندية .

وفي هذا السياق، أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل من خلال انشاء مصنع السرنجات أحد مصانع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية , كأول مصنع في مصر يوفر وينتج تكنولوجيا سحب السن لداخل السرنجة لمنع إعادة الإستخدام والحماية من السنون الحادة اثناء التداول بعد الإستخدام، موضحا أن هذا يأتي توافقا مع قرار وزارة الصحة بوقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة في جميع الجهات الحكومية لمكافحة إنتشار الأمراض والفيروسات، خاصة الإلتهاب الكبدي الوبائي.

وأضاف أن المصنع يستهدف انتاج سرنجات التطعيم وسرنجات الأنسولين وسرنجات مقاس ٣ و ٥ سنتيمتر بنسبة تصنيع محلي 100%، وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية، مشيرا أننا نستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلي فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية ودول العالم , بما يمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وفي سياق متصل ، ذكر"التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، موضحا أن هذا المصنع يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال الصناعي المتخصص وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة .

ومن جانبه، أشاد Arther Gallagher" رئيس مجلس إدارة شركة جوورلد فارما ""Go World Pharma بالإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع والتي تضاهي مواصفات الجودة العالمية في مجال الصناعات الطبية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية .

وأضاف أننا نتطلع لسرعة بدء تنفيذ التعاقد وتدريب الكوادر البشرية، مشيدا بمناخ الاستثمار المصري الجذاب لمزيد من أوجه التعاون والاستثمارات مستقبلا بالشراكة مع العربية للتصنيع .