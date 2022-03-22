سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية جزر القمر القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مع وزير خارجية جزر القمر ظهير ذو الكمال، عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وعقد وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي وذلك على هامش الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بباكستان.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

كان شكرى قد التقى فى وقت سابق اليوم على هامش الاجتماعات مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.