شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لتخفيض حصة الفرد من دعم بطاقة التموين عن 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

أمطار تمتد للقاهرة غدا ورياح وأتربة بعدة مناطق والصغرى بالعاصمة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03.

رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، موضحاً أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى اقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

وزير النقل الروسى: احتجاز 78 طائرة من أسطولنا الجوى المدنى فى الخارج

أعلن فيتالي زافيليف وزير النقل الروسي، اليوم الثلاثاء، أن نحو 78 طائرة من الأسطول الجوي المدني تم احتجازها في الخارج، بحسب تقارير إعلامية.

واحتجزت السلطات المحلية في جبل طارق يختا مرتبطا بمالك أكبر شركة لتصنيع الأنابيب الفولاذية في روسيا الملياردير ديميترييفيتش بومبيانسكي، صاحب مجموعة TMK للصلب الذي يخضع لعقوبات بريطانية وأوروبية ، حيث فرض الغرب عقوبات على الأوليجارشية الروسية بسبب العملية العسكرية التي شنتها موسكو على جارتها أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، يعد اليخت المعروف باسم "أكسيوم" سفينة يبلغ طولها 72 مترا تملكها شركة بايرين للاستثمارات، وقالت رويترز إنه في حين أن هذه الشركة هي شركة قابضة تابعة لجزر فيرجن البريطانية ، فقد ورد اسم بومبيانسكي في أوراق بنما كمستفيد من الحيازة.

وقالت السلطات في جبل طارق إن السفينة "تأكد أنها تعرضت لعملية مصادرة من قبل بنك دولي بارز في المحكمة العليا لجبل طارق

أسعار الذهب الآن فى مصر بعد تسجيل ارتفاعات تاريخية.. 21 يسجل 1025 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، بعد ارتفاع 130 جنيها للجرام أمس بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1025 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين ارتفع السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1940 دولار، وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1025 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 878 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 1171 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيها.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب أمس في مصر حوالي 130 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية وكذلك صعود أسعار الذهب في البورصات العالمية من 1925 إلي 1940 دولار

وتعتبر الأسعار المسجلة للذهب في مصر هي الأعلى في تاريخ المعدن النفيس سعر وتضطرب عمليات تسعير الذهب في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار لأكثر من مرة على مدار تعاملات اليوم.

البنك الأهلى: 8 مليارات جنيه حصيلة شهادة الادخار 18% بأول يوم طرح

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت 8 مليارات جنيه فى اليوم الأول لطرحها أمس الاثنين.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن 30 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء من 144 عميلا جديدًا، موضحًا أن نسبة 65% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.