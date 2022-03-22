شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: نسبة السكان الحاصلين على مياه شرب نقية فى مصر 2021 ترتفع 98.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992.

ومن أهم هذه المؤشرات بلغت نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية في مصر 98.7% من اجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 98.5 % عام 2020، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحى في مصر 66.7 % من إجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 61.5% عام 2020.

وبلغت نسبة مياه الصرف الصحى المعالج فى مصر 86.6% عام 2020 مقابل 74.3% عام 2019، وبلغ نصيب الفرد من كافة موارد المياه العذبة في مصر 585 م3 وذلك عام 2018 ووفقاً لتقديرات وزارة الموارد المائية والرى فأنه يتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 496 م3 .

وتسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب وتقسم تلك الخطة إلى ست خطط خمسية تمتد بين عام 2020 وحتى عام 2050 والتي من المخطط لها أن توفر طاقة إجمالية تقدر بنحو 6.4 مليون متر3 يوميا من مياه البحر المحلاة.