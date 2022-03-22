شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلاندى سبل تطوير العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي وذلك على هامش الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بباكستان.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

كان شكرى قد التقى فى وقت سابق اليوم على هامش الاجتماعات مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.