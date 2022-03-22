شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 86 طن أغذية احتكرها التجار لرفع أسعارها خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (109) قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من (479) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط اكثر من (86) طن سلع غذائية (دقيق ، زيت طعام ، سكر ، أرز ، مكرونة)، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من (45) طن دقيق مدعم وسكر، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من ( 174) طنا.

وفى مجال حجب مواد البناء، تم ضبط ( 98 ) طن حديد تسليح، و(20) طن أسمنت، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء، تم ضبط ( 50 ) طن حديد تسليح .