مستشار رئيس أوكرانيا: العمليات القتالية مع روسيا قد تنتهى فى غضون أسبوعين

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن العمليات القتالية مع روسيا قد تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، نقلا عن تقارير إعلامية.

تواصل 5 دول أوروبية الضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الحرب فى أوكرانيا، وأكد قادة فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، التي تتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا، في اجتماع عن بعد، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الأوروبيين تحدثوا عن الوضع الإنساني في مدينة ماريوبول الأوكرانية، والذي وصفوه بأنه "حرج"، وعن الضرورة الملحة للحصول على وصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية.

وقالت السلطات الفرنسية "كرروا مطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وأكدوا عزمهم على زيادة دعمهم لأوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا"، والهدف المشترك ، حسب رأيهم ، هو قبول روسيا بوقف إطلاق النار والمضي قدمًا في المفاوضات الجارية مع أوكرانيا.

وحضر اللقاء عن بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤساء حكومات ألمانيا ، أولاف شولتز ؛ المملكة المتحدة ، بوريس جونسون، وإيطاليا، ماريو دراجي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي بدأ هذا الأسبوع جولة في أوروبا ستأخذه إلى بروكسل وبولندا.