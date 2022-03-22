شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس كنائس مصر: أثمن هدية تقدم للأم فى عيدها السنوى هى المحبة والطاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى جموع الأمهات بعيد الأم مؤكدًا إن هذا اليوم يأتى كل عام ليذكرنا بقيمة الأمومة كنعمة غرسها الرب فى قلوب جميع النساء لتغمر الحياة محبة.

وقال الأرشمندريت الأزرعى أن عيد الأم فرصة مميزة لنكرم ليس فقط الأمهات التى أنجبن أبناء بالجسد بل كل سيدة قدمت تضحيات من أجل الآخرين وكل اللواتى زرعن بعطائهن الخير والعطاء والعلم والبنيان.

وأكد رئيس دير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس إن هذا اليوم يذكرنا أيضاً بوصية الكتاب المقدس الذي يأمر بإكرام وحسن معاملة الأب والأم مستشهداً بآية من سفر الخروج “ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ”.