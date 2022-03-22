شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحتفل باليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "كل نقطه بتفرق" نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه وضرورة ترشيدها ونشر الوعى المائى بين المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يُعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، مشيراً إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين.

إضافة إلى غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع فى الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى.

وأشار راشد إلى أن السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها بعض المواطنين فى استهلاك المياه تؤدي إلى ارتفاع نسبه فاقد المياه بالمحافظة والإضرار بالميزان المائى.

وقد شهد محافظ الجيزة فعاليات اصطفاف لعدد من معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على ضرورة أن تكون المعدات علي جاهزية تامة للدفع بها فى أى وقت والتعامل مع أى أحداث طارئة.

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الشركة لديها معدات تطهير وصيانة للشبكات تفي باحتياجات محافظة الجيزة وهناك خطة تطهير سنوية يتم تنفيذها بانتظام من خلال فرق الصيانة إلى جانب تخصيص فرق للاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة بها 70 ألف كم طولى شبكات مياه بالإضافة إلى حوالى 7 آلاف كم شبكات صرف صحى، بالإضافة إلى الوصلات والشبكات الفرعية.

حضر الفعاليات ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وممثلي شركه مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي العمرانية .