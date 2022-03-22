شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 486 طن مخلفات وإنارة الطريق البديل لمصر إسكندرية بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، المخلفات الصلبه والردتش أسفل دائري المريوطية فيصل، حيث تم رفع 486 طن مخلفات بواقع عدد نقلات 27 نقله، كما تم رفع عدد 50 نقله مخلفات أسفل كوبري غطاطي بمتابعة إدارة الرصد في دور الاهتمام بتجميل الشوارع الداخلية والخارجية بنطاق الحي ورفع كفاءه منظومة النظافة والتجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئه نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة والانتهاء من سرعة تنفيذ أعمال التطوير .

وانتهت إدارة الإنارة من تركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولحام الأبواب كما تمت أعمال الصيانة الشاملة لاعمدة الإنارة واضاءتها تحت الكوبري الدائري المؤدي لطريق مصر الاسكندرية.

وتم المرور الميداني لأعمال التوسعة والرصف في طريق المنصورية الغربي الطريق البديل وكذلك أعمال التوسعة بطريق المريوطيه فيصل والوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال والانتهاء منها.