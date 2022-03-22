شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تكرم 57 أما مثالية فى يوم العطاء والتميز بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بيوم العطاء والتميز "عيد الأم " كرمت 57 أما مثالية، فضلا عن عدد من قدامى الأمهات اللائي خرجن علي المعاش، في يوم الوفاء ورد الجميل لمن حملت وربت وأدت رسالتها كاملة وقدمت أبناء قادرين على حمل لواء هذا الوطن ليظل خفاقا في مقدمة الأمم والشعوب.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية،: إن هذا التكريم يأتي في إطار احتفالات الدولة باليوم العالمي للمرأة والذي يتزامن مع عيد الأم المصرية، وفي ضوء وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة الاحتفاء بالمرأة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقدم مدير المديرية للمكرمات من الأمهات المثاليات شهادات تقدير، فضلا عن بعض الهدايا العينية لكل أم ،وموظفة مثالية، نقلا لهم تهنئة وزير القوى العاملة بعيدها ويومها العالمي ، وتأكيده على دعم الدولة الكامل لها في أداء دورها الفعال في المجتمع وحرصها علي بناء أولادها ، وكذلك تفانيها في أداء دورها ومشاركتها في كل الأمور حرصا منها علي وطنها الأكبر مصر.

وأشاد سعيد بدور المرأة الفاعل علي كل المستويات وخصوصا دورها مع أبناءها، مؤكدا أن تكريم الأمهات ما هو إلا جزء بسيط من رد الجميل لكل من ساهمت في تنشئة أولادها ودعمهم واستمراره في العطاء الجميل، فضلا عن دورها في العمل وخلق بناء أسري داخل بيئة العمل بين الزملاء والزميلات.

وأكد مدير المديرية اهتمام الدولة وتقديرها لكل أم استطاعت أن تقدم نموذجا مثاليا للتميز مما يعطي للشباب نموذج وقدوة لما يجب أن تكون عليه منظومة المجتمع الناجح .