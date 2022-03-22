شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن آخر موعد لتلقى طلبات الدارسين بأوكرانيا للتحويل للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا محدثا، من السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، حول أعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا بأوراقهم لاستكمال دراستهم فى مصر، وفقًا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم، حيث ينتهى تسلم الأوراق الخميس المقبل 24 مارس 2022.

من ناحيتها قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الوزارة عملت خلال هذه الفترة على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالى، واستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم فى مصر، وذلك وفقًا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات أن التقرير تضمن إجمالى من تقدموا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين فى استكمال دراستهم فى مصر، ووصل عددهم إلى 878 طالبا حتى مساء أمس، وجميع المتقدمين من طلبة الطب البشرى والصيدلة والأسنان والهندسة، موضحة أن الطلبة المكتملة أوراقهم، سيخوضون امتحان المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التى سيستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعا.

وأضاف عباس أن الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبا، من بينهم 6 طلاب سيتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحرى فى الإسكندرية، وباقى الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرة إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم.

وفى سياق متصل أكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بكل الضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كل الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة فى أوكرانيا قبل 24 فبراير2022، وكذلك إثبات قيد فى السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين يجري بمقر وزارة الهجرة في المهندسين، 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر، لمن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتى الهجرة والتعليم العالى.