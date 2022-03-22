شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم دورة تدريبية للأئمة والواعظات فى اللغة الإنجليزية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد أكاديمية الأوقاف الدولية، يوم الأحد المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجارى، دورة اللغة الإنجليزية للدفعة الرابعة، من الأئمة والواعظات، فى إطار خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والعمل على التميز العلمى للسادة الأئمة والواعظات واستكمالًا لدراسة المكونات العلمية الخاصة بالدفعة الرابعة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يعقد اختبار المكون الشرعى واللغوى صباح السبت الموافق 26 مارس، فيما تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية، المتدربين بدءًا من مساء الجمعة 25 مارس مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة ، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع المديريات تسهيل حضور المتدربين بالدفعة الرابعة للأكاديمية.