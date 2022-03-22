شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة البكالوريا الدولية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لمعلمين للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المدارس المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسم الدبلومة للعام الدراسي القادم 2022/2023، في التخصصات الأتية (Arabic - English - Physics – Biology -Chemistry - Math - Business).

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم إجادة تامه .

- القبول من معلمي وزراة التربية التعليم .

- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

ـ القبول من المعلمين خارج وزراة التربية والتعليم.

وأوضحت المدارس المصرية الدولية الحكومية، أنه يتم تقديم الأوراق على وظائف المعلمين علي البريد الالكتروني المرفق في موعد غايته يوم السبت 30 أبريل 2022.